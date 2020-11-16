На Камчатке детям запретили гулять без родителей из-за COVID-19

Прогулки в общественных местах без сопровождения взрослых запретили для несовершеннолетних на Камчатке. Согласно новым ограничениям, введенным в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции, в одиночку дети могут только идти на учебу или возвращаться с занятий, в том числе в учреждениях дополнительного образования.

В регионе введены и другие ограничения. Так обязательна самоизоляция для граждан от 65 лет и старше.

До 29 ноября на территории полуострова приостановили проведение медосмотров.

- Эти ограничения распространяются как на взрослых, так и на детей. Считаем, что это позволит рассредоточить и разобщить часть людей, которые приходят на плановую диспансеризацию, и тем самым сократить количество заболевших, - рассказал заместитель председателя регионального правительства Роман Василевский.