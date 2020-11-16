Жители Приамурья через суд добились выселения шумной соседки

Выселить из дома соседку, регулярно нарушавшую тишину, удалось жильцам одного из многоквартирных домов в Зейском районе Амурской области.

"Суд удовлетворил иск о расторжении договора найма специализированного жилого помещения и выселении", - сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Жалобы на шумную женщину поступали регулярно. В результате гражданка получила исполнительный лист о требовании покинуть жилое помещение.

В случае, если бы амурчанка не сделала этого в срок, с нее бы взыскали штраф и применили другие меры административного воздействия. Не дожидаясь таких последствий, женщина добровольно выехала из квартиры.