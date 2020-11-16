Саратовские нефтепереработчики оказали помощь больнице Святой Софии

В рамках корпоративной благотворительной программы Саратовский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть") оказал помощь Областной клинической психиатрической больнице Святой Софии.

При поддержке предприятия удалось оснастить детское отделение больницы, для него приобрели мебель и необходимое оборудование. В стационаре появились новые кровати и постельное белье, диваны, стулья, табуреты, сплит-система, водонагреватель. На территории больницы смонтировали новую детскую площадку.

Областная психиатрическая больница Святой Софии была основана в 1891 году на южной окраине Саратова. В старинных зданиях постройки начала XX века - памятниках культуры регионального значения расположены девять лечебных корпусов. В этом году больнице для детского отделения передали здание в центре города.

- С просьбой оказать помощь в оснащении нового корпуса мы обратились к социально ответственному бизнесу, примером которого является Саратовский НПЗ. Благодаря помощи нефтяников здание оснащено новой мебелью и бытовой техникой. Это помогло создать более комфортные условия проживания для юных пациентов, - говорит главный врач Областной психиатрической больницы Святой Софии Александр Паращенко.

Компания "Роснефть" реализует в регионах присутствия через свои дочерние предприятия социальные программы. Они направлены на дальнейшее устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни населения. В прошлом году Саратовский НПЗ оказал поддержку 12 социально значимым организациям и учреждениям. При этом особый акцент был сделан на реализации проектов, направленных на улучшение качества жизни детей и подростков в социальной сфере, здравоохранении и спорте. В этом году реализация благотворительных программ продолжилась. При поддержке предприятия оборудована детская площадка для игровых видов спорта на стадионе "Волга" в Саратове. Стадион "Зимний" подготовили для прокладки лыжных трасс. Обновили оборудование в спортивной школе "Олимпийские ракетки", в школе олимпийского резерва по боксу появился инвентарь для спортивной подготовки детей. Также проведен ремонт борцовского зала в ДСК "Строитель", где занимаются юные спортсмены.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ