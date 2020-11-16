В КФУ появится банк плазмы крови для студентов с COVID-19

Собственный банк плазмы крови переболевших COVID-19 создадут на базе поликлиники в казанском федеральном университете. Предназначена она будет для лечения пациентов, находящихся во временном инфекционном госпитале вуза. По словам ректора университета Ильшата Гафурова, запасы донорской плазмы пойдут на лечение сотрудников и студентов учебного заведения. Он дал указание рассмотреть несколько возможных вариантов в части забора, хранения и дальнейшего использования биоматериала.

По мнению директора института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова, данная плазма - ценный источник антител и иммуноглобулина. У пациентов вырабатывается приобретенный клеточный иммунитет, который работает на уничтожение опасного вируса.

Так же в казанском университете появится call-центр, с помощью которого студенты и сотрудники смогут получить консультацию, если обнаружат у себя симптомы не только коронавируса, но и других вирусных заболеваний. Кроме того, с помощью call-центра планируется проводить мониторинг состояния заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19. Заработает служба поддержки уже в ближайшее время.