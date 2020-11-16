В Саранске пятилетний мальчик спрыгнул с 5 этажа, чтобы встретить отца

В Саранске начата проверка по факту падения пятилетнего мальчика с балкона пятого этажа. К счастью, ребенок выжил и не получил серьезных повреждений.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, ЧП произошло 12 ноября. Ребенок на некоторое время остался в квартире один.

- С его слов, открыть входную дверь он не смог, после чего забрался на балкон и спрыгнул вниз, чтобы встретить подъезжающего к дому папу, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по РМ.

Малыша доставили в медучреждение. По счастливой случайности серьезных повреждений ребенок не получил, угрозы жизни и здоровью нет.

В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и причины, по которым мальчик остался без присмотра. Семья, где он воспитывается, на учете в органах профилактики не состоит.