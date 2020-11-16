Бесплатные препараты для тех, кто лечится от COVID-19 на дому, начнут выдавать 19 ноября. Об этом сегодня, во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По поручению Президента, регионам выделены средства из федерального бюджета. Иркутская область получила почти 90 млн рублей. В регионе разработана система обеспечения амбулаторных больных. Врачи будут выписывать рецепты на лекарства на основании результатов анализов.

"Препараты будут выдавать через аптеки. Их список уже сформирован и будет доведен до глав муниципальных образований. Я прошу мэров проинформировать жителей о том, где и как будут выдавать бесплатные лекарства. Получить их смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтёры или медицинские работники", - сказал Игорь Кобзев.

И сегодня в Иркутскую область уже прибыла партия медикаментов, применяемых при лечении коронавируса. Первый борт с целевой поставкой по заявке правительства Иркутской области прибыл из Москвы. Всего с 16 по 18 ноября в регион будет отгружено почти сто двадцать пять тысяч упаковок препаратов, рекомендованных при лечении новой коронавирусной инфекции. Часть партии пойдет на обеспечение бесплатными препаратами амбулаторных больных.

"В воскресенье я в очередной раз проехал по аптекам, лично проверил наличие необходимых препаратов, поговорил с провизорами. Работники аптек отмечают, что ситуация с препаратами по сравнению с предыдущей неделей стала лучше, однако кое-где остаются проблемы. В муниципальных аптеках Иркутска есть практически полный перечень лекарств, которые рекомендованы по протоколу лечения. А в частных аптеках отсутствуют многие лекарства. Увидел, что стоимость лекарств увеличилась. Об этом говорят жители и провизоры. Попросил коллег из федеральной антимонопольной службы и прокуратуры еще раз обратить на это внимание", - сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что работа по обеспечению аптек медикаментами ведется в круглосуточном режиме. На этой неделе также ожидается еще одна крупная целевая поставка.

Во время заседания оперативного штаба обсудили и расширение коечного фонда. По данным на 16 ноября, в Иркутской области с диагнозом ковид госпитализировано 5038 человек. Всего же в регионе открыто 5354 койки для лечения таких больных. На этой неделе начнут принимать пациентов ещё три медицинских учреждения, в них будет развернуто около 300 коек, в том числе в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Проведены переговоры об открытии ковидного госпиталя в одном из корпусов Центральной медико-санитарной части №28 Федерального медико-биологического агентств России в Ангарске. В декабре там могут быть развернуты 100 коек.Также иднт работа по созданию телемедицинского центра. Он необходим для взаимодействия медиков Иркутской области, разработки тактики лечения пациентов. Уже определено и оснащено техникой помещение центра.

В ближайшие дни будут определены списки операторов, которые будут вести консультации. С 16 ноября в Братске начнет работать дополнительная лаборатория диагностики COVID-19. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с руководителями медицинских учреждений.

"Ситуация с тестированием граждан на новую коронавирусную инфекцию в Иркутской области остается напряженной на фоне увеличения заболеваемости. В регионе функционируют 14 лабораторий в учреждениях всех форм собственности для диагностики COVID-19. Суммарно ежедневно проводится от девяти с половиной тысяч до десяти тысяч тестирований. Мной утвержден поэтапный план увеличения объемов тестирования в каждой из лабораторий, включая еще одну дополнительную в Братске. К середине декабря объем тестирования должен составить 16,5 тысяч исследований в день", - заявил глава региона.

На сегодняшний день часть лабораторий работают круглосуточно. Игорь Кобзев поручил региональному минздраву рассмотреть возможность увеличения числа лабораторий, которые будут работать в таком же режиме. Это позволит сократить сроки проведения анализов. Глава региона посетил Иркутскую городскую больницу № 3. С руководством учреждения губернатор обсудил вопрос открытия с 20 ноября в больнице дополнительных коек для лечения коронавирусной инфекции. 12 коек будут реанимационными, а 70 - оборудованы кислородной подводкой.

При этом здесь продолжат оказывать в полном объеме профильную травматологическую помощь и принимать пациентов с ожогами тела. Пользователи теперь могут регулярно получать актуальные и достоверные новости о развитии ситуации с коронавирусом в Иркутской области и мессенджере Viber "Коронавирус.Приангарье".

Также оперативная информация по коронавирусу публикуется в телеграм-канале оперштаба, в соцсетях Вконтакте и Одноклассники, а также в Яндекс-чате. Это позволяет повысить информированность населения о ситуации с Covid-19 в регионе и о мерах, принимаемых правительством области для предотвращения распространения инфекции.

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