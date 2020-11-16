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16.11.2020 16:02
Рубрика: Власть

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Бесплатные препараты для тех, кто лечится от COVID-19 на дому, начнут выдавать 19 ноября. Об этом сегодня, во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

По поручению Президента, регионам выделены средства из федерального бюджета. Иркутская область получила почти 90 млн рублей. В регионе разработана система обеспечения амбулаторных больных. Врачи будут выписывать рецепты на лекарства на основании результатов анализов.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутской области амбулаторные больные COVID-19 получат бесплатные лекарства

"Препараты будут выдавать через аптеки. Их список уже сформирован и будет доведен до глав муниципальных образований. Я прошу мэров проинформировать жителей о том, где и как будут выдавать бесплатные лекарства. Получить их смогут родственники заболевших, либо препараты доставят на дом волонтёры или медицинские работники", - сказал Игорь Кобзев.

И сегодня в Иркутскую область уже прибыла  партия медикаментов, применяемых при лечении коронавируса. Первый борт с целевой поставкой по заявке правительства Иркутской области прибыл из Москвы. Всего с 16 по 18 ноября в регион будет отгружено почти сто двадцать пять тысяч упаковок препаратов, рекомендованных при лечении новой коронавирусной инфекции. Часть партии пойдет на обеспечение бесплатными препаратами амбулаторных больных.

"В воскресенье я в очередной раз проехал по аптекам, лично проверил наличие необходимых препаратов, поговорил с провизорами. Работники аптек отмечают, что ситуация с препаратами по сравнению с предыдущей неделей стала лучше, однако кое-где остаются проблемы. В муниципальных аптеках Иркутска есть практически полный перечень лекарств, которые рекомендованы по протоколу лечения. А в частных аптеках отсутствуют многие лекарства. Увидел, что стоимость лекарств увеличилась. Об этом говорят жители и провизоры. Попросил коллег из федеральной антимонопольной службы и прокуратуры еще раз обратить на это внимание", - сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что работа по обеспечению аптек медикаментами ведется в круглосуточном режиме. На этой неделе также ожидается еще одна крупная целевая поставка.

Во время заседания оперативного штаба обсудили и расширение коечного фонда. По данным на 16 ноября, в Иркутской области с диагнозом ковид госпитализировано 5038 человек. Всего же в регионе открыто 5354 койки для лечения таких больных. На этой неделе начнут принимать пациентов ещё три медицинских учреждения, в них будет развернуто около 300 коек, в том числе в отделениях интенсивной терапии и реанимации.

Проведены переговоры об открытии ковидного госпиталя в одном из корпусов Центральной медико-санитарной части №28 Федерального медико-биологического агентств России в Ангарске. В декабре там могут быть развернуты 100 коек.Также иднт работа по созданию телемедицинского центра. Он необходим для взаимодействия медиков Иркутской области, разработки тактики лечения пациентов. Уже определено и оснащено техникой помещение центра.

В ближайшие дни будут определены списки операторов, которые будут вести консультации. С 16 ноября в Братске начнет работать дополнительная лаборатория диагностики COVID-19. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на совещании с руководителями медицинских учреждений.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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"Ситуация с тестированием граждан на новую коронавирусную инфекцию в Иркутской области остается напряженной на фоне увеличения заболеваемости. В регионе функционируют 14 лабораторий в учреждениях всех форм собственности  для диагностики COVID-19. Суммарно ежедневно проводится от девяти с половиной тысяч до десяти тысяч тестирований. Мной утвержден поэтапный план увеличения объемов тестирования в каждой из лабораторий, включая еще одну дополнительную в Братске.  К середине декабря объем тестирования должен составить 16,5 тысяч исследований в день", - заявил глава региона.

На сегодняшний день часть лабораторий работают  круглосуточно. Игорь Кобзев поручил региональному минздраву рассмотреть возможность увеличения числа лабораторий, которые будут работать в таком же режиме. Это позволит сократить сроки проведения анализов. Глава региона  посетил Иркутскую городскую больницу № 3. С руководством учреждения губернатор обсудил вопрос открытия с 20 ноября в больнице дополнительных коек для лечения коронавирусной инфекции. 12 коек будут реанимационными, а 70  -  оборудованы кислородной подводкой.

При этом здесь продолжат оказывать в полном объеме профильную травматологическую помощь и принимать пациентов с ожогами тела. Пользователи теперь могут регулярно получать актуальные и достоверные новости о развитии ситуации с коронавирусом в Иркутской области и мессенджере Viber "Коронавирус.Приангарье".

Также оперативная информация по коронавирусу публикуется в телеграм-канале оперштаба, в соцсетях  Вконтакте и Одноклассники, а также в Яндекс-чате. Это позволяет повысить информированность населения о ситуации с Covid-19 в регионе и о мерах, принимаемых правительством области для предотвращения распространения инфекции.

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