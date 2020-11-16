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16.11.2020 10:40
Рубрика: Происшествия

Сотрудники кузбасской колонии устроили драку в магазине

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Главное управление кемеровского ФСИН России выясняет обстоятельства драки с участием сотрудников колонии строгого режима.

Фото: iStock
В УФСИН рассказали, что стало причиной убийства в сибирской колонии

Видео драки, которая произошла за пределами исправительного учреждения, было опубликовано накануне в соцсетях. На записи видно, как несколько человек в форме ФСИН, заходят в магазин, торгующий алкоголем в городе Анжеро-Судженске. Затем эти люди, используя ненормативную лексику, вступают в словесный конфликт с сотрудниками торговой точки.

Автор ролика уточнил, что конфликтующие - представители руководства ИК-37, решившие отметить получение очередного звания. Перепалка закончилась тем, что один из сотрудников ФСИН вывел на улицу одного из оппонентов и нанес ему несколько ударов.

- По факту размещения в интернете видеозаписи с участием сотрудников ИК-37 назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об ответственности должностных лиц, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

Отметим, что в сентябре нынешнего года прокурорская проверка вскрыла нарушения в работе сотрудников ИК-37. Поводом для проверки послужила опубликованная в интернете видеозапись банкета, который устроили заключенные. Как установила прокуратура, последние не обеспечивали надлежащий надзор за осужденным.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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