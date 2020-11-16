Транснефть - Западная Сибирь завершила реконструкцию участка магистрального нефтепродуктопровода в Омской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по замене участка Омск - Татарская магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур протяженностью 15,6 км.

Работы выполнялись на территории Кормиловского района Омской области в рамках реализации Программы технического перевооружения (ТПР) объектов предприятия. Цель реконструкции - повышение эксплуатационной надежности участка МНПП для бесперебойной транспортировки дизельного топлива и бензина на восток страны.

Укладка труб выполнялась траншейным способом параллельно существующему нефтепродуктопроводу без остановки транспортировки. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы российские электросварные прямошовные трубы из низколегированной стали с улучшенными физическими и химическими характеристиками. Они более устойчивы к воздействию коррозии и низких температур, а также обладают высокими прочностными свойствами.

После завершения сварочно-монтажных работ все сварные соединения были проверены методами неразрушающего контроля, на стыки нанесены специальные защитные термоусаживающиеся полимерные ленты. Также в рамках реконструкции участка специалисты заменили оборудование систем электроснабжения, электрохимзащиты и телемеханизации. После завершения монтажа проведены гидравлические испытания реконструированного участка.

В настоящее время участок Омск - Татарская МНПП Омск - Сокур введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Справка

Участок Омск - Татарская является частью МНПП Омск - Сокур и предназначен для транспортировки нефтепродукта в системе магистральных нефтепродуктопроводов от ЛПДС "Омск" до ЛПДС "Сокур". В 2021 году в рамках Программы ТПР планируется дальнейшее обновление МНПП и проведение реконструкции участков протяженностью порядка 84 км с вводом в эксплуатацию в 2021 году.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"