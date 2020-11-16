Транснефть - Западная Сибирь завершила реконструкцию участка магистрального нефтепродуктопровода в Омской области

Новости

Петр Бирюков: В Москве отремонтировали восемь набережных 08:33
Составлен рейтинг регионов РФ по доступности покупки автомобилей 08:27
Поставки российской вакцины "Спутник V" в Венесуэлу начнутся в январе 07:39
Врач предупредил о частой ошибке лечения COVID-19 на дому 07:31
Еще 20 самолетов с миротворцами и техникой прибыли в Армению 07:30
Власти Австралии направят более 723 млн долларов на вакцины и противоядия 07:09
Онколог раскрыл первые признаки рака мозга 06:34
Макрон высказался за независимую от США стратегию обороны Европы 06:30
Изобретатель из Канады создал шлем для защиты от COVID-19 06:17
Врач назвал общие черты распространения "испанки" и коронавируса 05:51
Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем 05:36
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии 05:19
Трамп пообещал крупные иски из-за "неконституционности выборов" в США 05:08
Трамп поздравил НАСА с успешным запуском Crew Dragon 04:40
Новый глава Пентагона призвал завершить все войны с участием США 04:35
В Гидрометцентре рассказали о непогоде в ряде российских регионов 04:29
Диетолог объяснил тягу человека к сладкому 03:58
Космический корабль Crew Dragon с экипажем стартовал к МКС 03:45
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты 03:17
Лидер КНДР впервые за 25 дней появился на публике 03:10
В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в России на этой неделе 03:02
SANA: Колонная бронетехники США переброшена из Сирии в Ирак 02:49
ЦИК: Санду опережает Додона на выборах на восемь процентных пунктов 02:25
На юге Австралии объявлен режим ЧП после 17 новых случаев COVID-19 02:25
Гоночный голубь из Бельгии продан за 1,6 млн евро 02:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
16.11.2020 08:09

Транснефть - Западная Сибирь завершила реконструкцию участка магистрального нефтепродуктопровода в Омской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по замене участка Омск - Татарская магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур протяженностью 15,6 км.

Работы выполнялись на территории Кормиловского района Омской области в рамках реализации Программы технического перевооружения (ТПР) объектов предприятия. Цель реконструкции - повышение эксплуатационной надежности участка МНПП для бесперебойной транспортировки дизельного топлива и бензина на восток страны.

Укладка труб выполнялась траншейным способом параллельно существующему нефтепродуктопроводу без остановки транспортировки. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы российские электросварные прямошовные трубы из низколегированной стали с улучшенными физическими и химическими характеристиками. Они более устойчивы к воздействию коррозии и низких температур, а также обладают высокими прочностными свойствами.

После завершения сварочно-монтажных работ все сварные соединения были проверены методами неразрушающего контроля, на стыки нанесены специальные защитные термоусаживающиеся полимерные ленты. Также в рамках реконструкции участка специалисты заменили оборудование систем электроснабжения, электрохимзащиты и телемеханизации. После завершения монтажа проведены гидравлические испытания реконструированного участка.

В настоящее время участок Омск - Татарская МНПП Омск - Сокур введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Справка

 Участок Омск - Татарская является частью МНПП Омск - Сокур и предназначен для транспортировки нефтепродукта в системе магистральных нефтепродуктопроводов от ЛПДС "Омск" до ЛПДС "Сокур". В 2021 году в рамках Программы ТПР планируется дальнейшее обновление МНПП и проведение реконструкции участков протяженностью порядка 84 км с вводом в эксплуатацию в 2021 году.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
ЦИК: Санду лидирует на выборах главы Молдавии
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Ученые обнаружили способные подавлять COVID-19 растительные продукты
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса