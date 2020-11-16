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16.11.2020 09:21
Рубрика: Общество

В Новосибирске простились с известным филологом Натальей Широбоковой

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Новосибирский государственный университет Фото: Новосибирский государственный университет
Фото: Новосибирский государственный университет

Сегодня в Новосибирске состоялось прощание с Натальей Широбоковой, доктором филологических наук, профессором, заведующей сектором языков народов Сибири Института филологии (ИФЛ) СО РАН, заведующей кафедрой языков и фольклора народов Сибири гуманитарного факультета НГУ.

Как сообщили в ИФЛ СО РАН, Наталья Николаевна скончалась 14-го ноября на 75-м году жизни. Она получила признание как один из ведущих специалистов по тюркским языкам, в особенности по якутскому языку. Являлась почетным профессором Тувинского государственного университета.

Наталья Широбокова стала автором и соавтором более 120 научных работ, в том числе четырех монографий. Разрабатывала исследования, поддержанные в том числе зарубежными фондами, принимала участие в международных научных конференциях как на территории России, так и за ее пределами.

В центре ее научных интересов оставалось формирование языкового ландшафта в Сибири, языковые исторические связи сибирских тюркских языков. Наталья Широбокова исследовала их место в общей классификационной системе тюркских языков. Помимо прочего, она участвовала в работе над составлением Диалектологического атласа тюркских языков СССР.

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