В Петербурге из-за ремонта в жилом доме рухнули перекрытия

Из жилого дома на Васильевском острове в Петербурге эвакуировали 15 человек. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, в семиэтажном здании произошло обрушение перекрытий чердака, причина - проведение ремонта в одной из квартир.

- В трехкомнатной квартире площадью 94 квадратных метра, расположенной на седьмом этаже, при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытий чердака на площади 65 квадратных метров, - сообщили спасатели.

Погибших и пострадавших нет, специалисты профильных служб и ведомств производят проверку здания. Люди, которым пришлось покинуть свои квартиры, ожидают ее результатов. Чтобы они не мерзли на улице, к месту ЧП был отправлен автобус ГУП "ПассажирАвтоТранс".