В вологодском Белозерске баржа въехала в городскую набережную

В городе Белозерске баржа "ОТА-929" на полном ходу врезалась в ограждение набережной и погнула фонарный столб. Северо-Западная транспортная прокуратура уже назначила собственную проверку по исполнению законодательства о безопасности судоходства. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в воскресенье около 14.20. Баржа налетела на ограждение набережной. По предварительным данным, капитан, управляя буксиром-толкачом, не рассчитал длину баржи. И она навалилась на ограждение набережной.

Судно незначительно повредило ограждение. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Пострадавших нет. Как добавили в прокуратуре, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.