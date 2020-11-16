В Выборге завершено благоустройство парка Монрепо

В Выборге завершилось благоустройство парка Монрепо, на территории разбит топиарный сад, отреставрирован фонтан "Нарцис", финальным аккордом стала высадка 1,4 тысячи квадратных метров различных видов мха, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Реставрация парка ведется с 2017 года. Окончательно все работы будут завершены в следующем году. Стоимость работ составила порядка 1,9 миллиарда рублей, четверть из этой суммы оплатил областной бюджет.

Ожидается, что весной 2021 года будет приводиться в порядок территория возле Усадебного дома, а также специалисты займутся созданием оранжереи в Доме садовника.

Парк открыт для туристов и сейчас, но посетителей в это время года мало.

Стоит отметить, что реставрация в парке Монрепо расколола сообщество специалистов по садово-парковому искусству на два лагеря. Одни называют работы, проводимые в парке, прорывными, отмечают, что такого масштаба реставрации за последние годы не было. Их оппоненты отмечают, что во время работ парк Монрепо сильно изменился и потерял тот шарм, который манил сюда туристов со всей страны.