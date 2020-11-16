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16.11.2020 13:15
Рубрика: Дороги

На трассе М-4 в Краснодарском крае ограничили движение фур

Текст: Евгений Гайва
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Движение большегрузов ограничено с 1396-го (поворот на поселок Мирный) по 1400-й километр на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Ограничения введены на проезд транспорта с общей массой более 21 тонны для обеспечения безопасности движения.

"Временная схема организации дорожного движения введена по итогам мониторинга состояния дорожного полотна", - пояснили в госкомпании. На этом участке трассы в дальнейшем планируется проведение капитального ремонта искусственных сооружений.