В Сочи предупредили о формировании смерчей над Черным морем

В Сочи в ближайшие два дня прогнозируется образование смерчей над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

"В соответствии с штормовым предупреждением метеорологов, с 8-9 часов и до конца суток 16 ноября, а также в течение суток 17 ноября на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем, - говорится в сообщении. - Все городские службы переведены в усиленный режим работы".

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта отказаться от отдыха около моря и рек, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

При возникновении происшествий спасатели просят звонить по номеру "112".