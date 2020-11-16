"Ямалкоммунэнерго" обновляет оборудование котельной в поселке Тазовском

Единый коммунальный оператор Ямала, АО "Ямалкоммунэнерго", продолжает модернизацию объектов энергетики. Так, котельная в поселке Тазовском после завершения комплекса работ получит дополнительный ресурс надежности.

Филиал АО "Ямалкоммунэнерго" эксплуатирует в поселке Тазовском семь газифицированных котельных, в том числе котельную №5 ("Термакс"). Этот энергообъект оснащен четырьмя двухтопливными котлами типа "Ревотерм", введенными в эксплуатацию в 1996 году. Подходит срок, когда установленное оборудование потребует замены, оно морально и технически устарело. По оценкам энергетиков филиала, котлы отработали свой ресурс.

В рамках производственной программы капитальных ремонтов 2020 года реализованы торговые процедуры: заключены договоры с ООО "Сибпроектмонтаж" на разработку проектной документации ремонта котельной "Термакс", а также на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту и выполнение услуг по проведению пусконаладочных работ, режимно-наладочных испытаний.

На сегодняшний день подрядная организация проводит замену двух котлов "Ревотерм" на аналогичные по мощности котлоагрегаты "Термотехник" российского производства с двухтопливными горелками. Кроме того, ведутся работы по замене кровли котельной, теплового контура, газового оборудования и топливо-обеспечения. До конца года подрядчик планирует завершить все предусмотренные работы.

Обновление котельной "Термакс" позволит повысить надежность и ресурс при эксплуатации. А в конечном итоге - улучшить качество предоставляемых филиалом АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе услуг. Это ощутят на себе потребители коммунальных ресурсов микрорайона Маргулова и строящегося микрорайона Солнечный.

Сайт www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"