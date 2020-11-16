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16.11.2020,  
11:06
Текст:  Евгений Китаев

В Челябинске начнут серийный выпуск умных изделий для танка Т-90М

Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина" Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина"
Фото: Пресс-служба НПО "Электромашина"

Пульт командира и дисплейный комплекс механика-водителя для последней модернизированной версии танка Т-90 успешно прошли государственные испытания и получили литеру "01". Это означает готовность к серийному выпуску, сообщают на челябинском предприятии по разработке, производству и ремонту электрооборудования, электрических систем и блоков для оборонной продукции, входящем в госкорпорацию Ростех.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
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Пульт предназначен для управления зенитным пулеметом и выпускается в нескольких модификациях, делятся подробностями его создатели. Разные версии установлены на современных танках Т-72 и боевом модуле "Охотник", которого в качестве новинки областного оборонпрома в августе этого года представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Опытно-промышленную партию пульта предприятие-изготовитель поставило также для всех версий Т-90, в том числе танка "Прорыв-3". Пульту не страшны брызги воды, грязи, пыль, он исправно служит в арктических широтах и знойном пекле пустыни, при температуре от 50 градусов холода до 65 градусов жары, подчеркивает главный конструктор предприятия-изготовителя Василий Кардаполов.

Дисплейный комплекс механика-водителя - это вообще, по сути, информационно- управляющая система: контролирует ряд узлов, собирает и обрабатывает данные с датчиков, исполнительных элементов. Он предупреждает механика-водителя о неверных действиях, обеспечивая работу дизеля и трансмиссии в оптимальном режиме. Если обороты двигателя становятся угрожающими, дает команду "Стой", "Тормози" или "Перейди на пониженную передачу". Еще с помощью смежных систем бронетехники дисплейный комплекс может контролировать повышенную радиацию, предупредить о пожаре и даже применении бактериологического оружия. Кроме того, комплекс управляет климатической установкой бронированной машины, благодаря чему экипаж может вести боевые действия в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Предприятие уже поставило около 400 таких комплексов для модернизации некоторых видов техники, отмечает Василий Кардаполов. Теперь, после завершения государственных испытаний, может начать полноценное серийное производство.

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