В Челябинской области режим ограничений продлен до конца декабря

На Южном Урале режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии COVID-19, продлен сразу на шесть недель - до 27 декабря. Соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье правительством региона.

В документе говорится, что режим повышенной готовности в связи с коронавирусной инфекцией продлевается сразу с 16 по 29 ноября, с 30 ноября по 13 декабря и с 14 по 27 декабря 2020 года включительно. Ранее решение о продлении действия режима принималось главой региона еженедельно.

Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение дает им возможность продления больничных листов. Каких-либо новых ограничений, о возможности введения которых губернатор сообщил ранее, в документе не содержится.

Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженной. С 12 ноября ежесуточно фиксируется более 200 новых случаев заболевания. С начала пандемии число заболевших превысило 23,3 тысячи человек. 16,1 тысячи пациентов вылечились. 751 южноуралец скончался.