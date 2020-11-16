Россияне на 70% чаще стали ремонтировать автомобили и мелкую бытовую технику

За время пандемии россияне стали вместо замены техники на новую обращаться к услугам ремонтников. В частности, спрос на услуги по ремонту автомобилей с начала года вырос на 76%, мелкую бытовую технику стали ремонтировать чаще на 73%. Об этом сообщает сервис "Авито Услуги", передают "Известия".

"Осенью 2020 года мелкую бытовую технику (микроволновки, кухонные комбайны и другие приборы) стали ремонтировать на 73% чаще, чем год назад, а крупную (холодильники, стиральные машины и так далее) - на 43%", - рассказали в компании.

По мнению аналитиков "Авито Услуг", рост курса доллара, а вместе с ним и цен на новую технику заставил россиян чаще обращаться к ремонтникам. В компании также отметили, что пользователи сервиса на 27% чаще стали чинить компьютеры и оргтехнику. "Спрос на услуги по ремонту автомобилей (ремонт, замена деталей, покраска и перетяжка), выросший за год на 76%, в последние три месяца вновь увеличился на 24% по сравнению с весной - началом лета", - подчеркнули эксперты.