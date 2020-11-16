Умер актер из "Моей прекрасной няни" и "Папиных дочек" Юрий Черкасов

Заслуженный артист России, актер театра, кино и ТВ Юрий Черкасов умер 15 ноября на шестидесятом году жизни.

Некролог артиста опубликован на сайте Театра имени Моссовета, где служил Черкасов. Причина смерти не указывается.

Уточнено: прощание с актером состоится 17 ноября в здании театра, похороны пройдут на Митинском кладбище.

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. Окончив ГИТИС, с 1990 года начал работать в Театре имени Моссовета, на сцене театра сыграл десятки ролей. В том числе в таких постановках, как "Иисус Христос - суперзвезда" (юродивый), "Горе от ума", "Преступление и наказание", "Чайка", "Калигула".

На экранах дебютировал в 1989-м - в социальной драме о наркоманах "Под небом голубым…" Далее - "Моя прекрасная няня", "Таксистка", "Виола Тараканова", "Очарование зла" (нарком Ежов), "Снежный ангел", "Папины дочки", "МосГаз", "Форс-мажор" (пациент психбольницы), "Братья по обмену" (главврач психбольницы).