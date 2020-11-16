Ушедший на повторную самоизоляцию Борис Джонсон рассказал о самочувствии

Премьер-министру Великобритании пришлось снова уйти на самоизоляцию вопреки пословице, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Весной Борис Джонсон заразился СОVID-19, балансируя на грани жизни и смерти, поскольку его заболевание протекало по самому тяжелому сценарию.

Сегодня Джонсону было настоятельно рекомендовано запереться в своей канцелярии на Даунинг стрит, чтобы вторично не заболеть ковидом. Поводом к этой жесткой директиве послужила 35-минутная встреча премьер-министра с депутатом парламента Ли Андерсоном. У того вскоре пропало обоняние и был диагностирован коронавирус. После этого дверь канцелярии главы правительства потребовали закрыть и ему "прописали" побыть в одиночестве. Борис Джонсон не скрывал своего расстройства, поскольку отойти от дел в это горячее время явно не входило в его планы. Финальные переговоры с ЕС были уже на горизонте, события в США также требовали особого внимания.

Британский премьер-министр пока будет работать на удаленке в своей канцелярии. Он чувствует себя превосходно, заявляя, что здоров "как собака мясника".