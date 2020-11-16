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16.11.2020 09:14
Рубрика: В мире

В Бразилии прошли муниципальные выборы

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
В минувшее воскресенье бразильцы по всей стране выбирали мэров и депутатов городских собраний. Столь масштабное событие не обошлось без сюрпризов.
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

В жизни простого бразильца власти на местах играют значимую роль. Именно мэр и городская дума решают большую часть насущных вопросов: когда откроются школы, где нужно носить маски и прочие вопросы повседневной жизни обывателя. Сами выборы должны были пройти еще в начале октября, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на середину ноября.

Фото: ipopba/iStock
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Анализировать результаты волеизъявления народа местные политологи будут еще очень долго, тем более что через две недели пройдет второй тур выборов в тех городах, где кандидаты не смогли набрать необходимые голоса с первой попытки, а таких оказалось достаточно много. Но уже сейчас можно констатировать, что доверие президенту в столицах штатов находится на очень низком уровне.

Поддержка Жаира Болсонаро, которую он высказал ряду кандидатов, сыграла с ними злую шутку. Так, мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла, имевший все шансы на переизбрание, теперь выходит во второй тур, набрав лишь 21,9% голосов. Через две недели он вновь столкнется с бывшим главой Рио Эдуардо Паесом, которому в минувшее воскресенье высказали поддержку 37% горожан.

Пропрезидентский кандидат в Сан-Паулу Селсо Руссоманно даже не смог пробиться во второй тур. За кресло мэра 29 ноября поборются действующий глава города Бруно Ковас и Гилерме Булос.

Сюрпризом в этом политическом сезоне стал именно Булос. Даже если ему не удастся набрать нужное количество голосов, чтобы возглавить экономическую столицу страны, он уже заявил о себе как о политике национального масштаба и одном из будущих лидеров бразильского левого движения.

Бразильская политическая жизнь отличается большим уровнем мобильности в формировании политических союзов, блоков и альянсов. Но только на муниципальном уровне может произойти то, что невозможно представить на федеральном. В небольшом городке Сантана-ду-Итараре южного штата Парана смогли договориться злейшие враги: Партия трудящихся, символом которой является бывший президент Лула да Силва, и Социал-либеральная партия, от которой на президентский пост избирался Жаир Болсонаро. Кандидат от "трудовиков" (вице-мэром станет представитель социал-либералов) набрал 100% голосов, ведь альтернативы такому тандему в городе не нашлось.

Фото: REUTERS
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Важность муниципальных выборов в Бразилии определяется еще и тем, что за их счет создаются политические заделы, которые могут внести решающий вклад для победы той или иной политической силы на всеобщих выборах через два года.

"Я не раз наблюдал такую картину, когда депутат Национального конгресса бросал все свои дела, чтобы ответить на звонок мэра того города, от которого он избрался. Так работает наша демократия: мэр помогает депутату избраться, а потом депутат пробивает бюджеты для мэра, чтобы тот мог переизбраться. Это замкнутый круг", - разъяснил "РГ" Фернандо, помощник депутата Нацконгресса Бразилии.

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