В РФПИ прокомментировали сообщение об эффективности второй американской вакцины

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал сегодняшние новости о промежуточных результатах еще одной кандидатной вакцины от COVID-19, разработанной американским фармгигантом Moderna. Дмитриев подчеркнул, что "мир нуждается в портфолио вакцин".

Предварительные результаты клинических исследований заключительной, третьей фазы вакцины с условным названием mRNA-1273В, показали ее эффективность на уровне 94,5%, говорится в официальном сообщении Moderna. В испытаниях, которые проходили в США, приняли участие более 30 тыс. человек. Заражение коронавирусом произошло у 95 человек, при этом 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо вакцины mRNA-1273 вводилось плацебо. Среди тех, кто действительно получил вакцину, заразились пятеро испытателей. Соответственно, вакцина показала эффективность на уровне 94,5%. При этом, подчеркивают разработчики препарата, ни у одного из пятерых заболевших COVID-19 заболевание не протекало тяжело, тогда как в контрольной группе тяжелых случаев насчитали 11.

Неделю назад об эффективности своей вакцины на уровне 90% сообщили разработавшие ее Pfizer и BioNTech. на следующий день появилась информация от НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России и РФПИ по вакцине "Спутник V", которая, как сообщалось, показала эффективность на уровне 92%.

"Очень обрадован позитивными новостями от компании Moderna, мир нуждается в портфолио вакцин, - прокомментировал новость глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Вакцины с эффективностью, превышающей 90% - очень многообещающие, они могут спасти жизни и восстановить экономический рост".