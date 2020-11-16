Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.11.2020,  
10:58
Текст:  Тимур Алимов

Видео: армия Алжира впервые показала применение комплекса "Искандер-Э"

Национальная народная армия Алжира впервые продемонстрировала применение оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э". Видео опубликовано в интернете.

Российский комплекс задействовали во время масштабных учений, прошедших 13 ноября этого года. Алжирский военный блогер сообщил, что кадры стрельб были показаны национальным телеканалом. В сюжете можно увидеть и другие образцы приобретенной у России военной техники и авиации.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Видео: американец испытал советские разрывные патроны

Алжир, как напоминает dambiev, приобрел четыре ракетных комплекса "Искандер-Э", став вторым зарубежным получателем данной системы вооружений. Контракт был заключен в 2013 году.

Мобильный оперативно-тактический комплекс "Искандер-Э" предназначен для уничтожения высокоточными ракетами наземных командных пунктов, крупных группировок войск, объектов ПВО и ПРО, средств огневого поражения. Особенностями системы являются автоматизация боевого управления, высокая тактическая маневренность и способность поражать цели при применении противником средств противодействия.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Видео: американец испытал советские разрывные патроны 10:06
Вместо танка: сможет ли "Корнет" потопить авианосец 13.11.2020
Появилось фото новой китайской противорадиолокационной ракеты 11.11.2020
Алжир
Редкий советский огнемет ЛПО-50 замечен на вооружении армии Алжира 15.10.2020
Электронные "двойники" Т-90 помогают алжирским военным осваивать танки 08.10.2020
искандер
Первый боевой пуск нового "Искандера" показали на видео 16.12.2019
На западе России появятся новые "Искандеры" 18.11.2019