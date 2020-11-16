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16 ноября 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 16 ноября 2020 года № 315 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 15 ноября 2020 г.
Опубликован 16 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 40 после слов "в музеях" дополнить словом ", музеях-заповедниках".

1.2. Абзацы 6,7 пункта 40 после слова "технологий" дополнить словами ", за исключением индивидуальных занятий,".

1.3. Дополнить пунктами 42, 43 следующего содержания:

"42. Обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ, основных образовательных программ среднего профессионального образования в государственных образовательных организациях, реализующих данные программы, за исключением образовательных организаций, указанных в пункте 40 настоящего Указа, осуществлять с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с календарными учебными графиками и индивидуальными учебными планами в порядке, определяемом образовательной организацией.

43. Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, дополнительные общеобразовательные программы, основные образовательные программы среднего профессионального образования, а также частным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, основные образовательные программы среднего профессионального образования, обеспечить принятие соответствующими образовательными организациями решений, устанавливающих порядок использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.".

1.4. Пункты 42, 43 считать пунктами 44, 45.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора области А.А.Ремига



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