Вышел трейлер комедии по рассказам Зощенко "Про Лёлю и Миньку"

На YouTube-канале "Престиж Кино" опубликован трейлер художественного фильма "Про Лёлю и Миньку", в основу сценария которого легли детские рассказы Михаила Зощенко.

"Когда выросший Минька едет навестить свою сестру Лёлю, теперь взрослую женщину с двумя детьми, живущую в доме их детства, всё по дороге напоминает ему веселые истории из прошлого. Но он не знает, что в результате шалости ее "чучел"-близнецов Пети и Феди, Лёле грозят очень серьезные неприятности", - вводит в курс синопсис.

Режиссер и соавтор сценария - Анна Чернакова ("Смерть в пенсне, или Наш Чехов").

В ролях: Татьяна Рыбинец ("Чернобыль: Зона отчуждения"), Сергей Степанченко ("Поминальная молитва", "Чокнутые"), Ольга Красько ("Турецкий гамбит"), Валентина Талызина, Роман Мадянов, Аркадий Коваль ("Шерлок Холмс и доктор Ватсон: ХХ век начинается").

Лента получила премию ММКФ как лучший фильм российской программы.

В кино - с 17 декабря.