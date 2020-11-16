Указ главы Республики Саха (Якутия) от 14 ноября 2020 года № 1515 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 11 ноября 2020 г. № 14-00-03/70-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 2 пункта 11 слово "рекомендовать" исключить;

2) подпункты 1, 3 пункта 19 признать утратившими силу;

3) пункт 22 признать утратившим силу;

4) в пункте 23 слово "рекомендовать" исключить;

5) в пункте 26:

а) слово "рекомендовать" исключить;

б) в подпункте 3 слова "в период режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия)" заменить словами "при введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципальных районов и городских округов".

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) абзац второй подпункта "и" пункта 2 дополнить словами ", с участием более 15 человек, проведение дискотек и иных развлекательных мероприятий";

2) дополнить пункт 2 подпунктом "р" следующего содержания:

"р) спортивных залов, легкоатлетических манежей, лыжных баз, ледовых дворцов, хоккейных кортов для тренировочных занятий по программам дополнительного образования и спортивной подготовки, а также центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" при условии соблюдения Методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 4 июня 2020 года".

3. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 3.1 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

"8) измерять температуру тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой или респираторными симптомами;

9) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.";

2) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4. Индивидуальные перевозчики и организации, осуществляющие перевозку пассажиров, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний обязаны:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса путем обработки салонов автобусов специальными средствами, по маршруту следования на остановочных пунктах проветривать салон пассажирского транспорта;

2) обеспечить водителей необходимыми средствами защиты и дезинфекции.".

4. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 августа 2020 г. № 1387 "О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при организации образовательного процесса в Республике Саха (Якутия) в 2020/2021 учебном году" изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4. Установить, что реализация программ дополнительного образования и спортивной подготовки осуществляется в очной форме и (или) в очно-заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







