Постановление правительства Астраханской области от 17 ноября 2020 года № 531-П "Об отдельных вопросах обеспечения лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), получающих медицинскую помощь на территории Астраханской области в амбулаторных условиях, в том числе на дому"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1763 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях", распоряжением Правительства Астраханской области от 28.10.2020 № 442-Пр "Об использовании средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области", протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Астраханской области от 30.10.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Определить министерство здравоохранения Астраханской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Астраханской области на осуществление мероприятий по обеспечению лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), получающих медицинскую помощь на территории Астраханской области в амбулаторных условиях, в том числе на дому, за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, предоставляемого бюджету Астраханской области, источником финансового обеспечения которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, и за счет средств бюджета Астраханской области, предусмотренных министерству здравоохранения Астраханской области (далее -лекарственные препараты).

2. Министерству здравоохранения Астраханской области организовать в установленном им порядке обеспечение лекарственными препаратами пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), получающих медицинскую помощь на территории Астраханской области в амбулаторных условиях, в том числе на дому.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин







