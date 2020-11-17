Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил 17 ноября, что Минск приостанавливает диалог с Евросоюзом по правам человека. Об этом стало известно после совещания Макея у президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов, - отметил Макей. - Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", заявил Макей на пресс-конференции после окончания совещания.

В частности, белорусская сторона может приостановить работу координационной группы Беларусь - ЕС.

Кроме того, будет понижен до экспертного, по словам Макея, уровень участия Беларуси в программе Евросоюза "Восточное партнерство". Причиной этому стали попытки ЕС политизировать инфраструктурные и межрегиональные проекты.

Также глава белорусского МИД заявил, что Беларусь и ЕС заинтересованы сотрудничать во многих сферах и некоторым из них европейские партнеры придают особое значение.

"Мы в свое время согласились добровольно проводить стресс-тесты Белорусской атомной станции, приняли рекомендации Еврокомиссии и разработали Национальный план действий, - привел пример министр. Мы заинтересованы в сотрудничестве с международными организациями, потому что хотим, чтобы станция была абсолютно надежной и безопасной. Но если Евросоюз постоянно предъявляет нам какие-то упреки, мы можем подумать насчет перспектив дальнейшего взаимодействия с ним в данной сфере", цитирует белорусское государственное новостное агентство БелТА слова министра.