Бесхозяйные мелиоративные системы передадут в собственность субъектов РФ

Бесхозяйные мелиоративные системы передадут в собственность государства в лице субъектов РФ. Проработать вопрос о передаче полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

В ходе обсуждения ситуации в сельском хозяйстве было отмечено, что в области 87% (202 объекта) мелиоративных систем являются бесхозяйными и на 80% изношены, остальные 13% систем находятся в федеральной собственности. "Законодательно не урегулирован вопрос статуса и разграничения права собственности на мелиоративные системы. В сложившихся условиях восстановление бесхозяйных мелиоративных систем не представляется возможным, что приводит к заболачиванию, в некоторых случаях - к подтоплению населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По итогам совещания Минсельхозу России совместно с Минэкономразвития России и Росимуществом поручено представить предложения в правительство, предусматривающие передачу бесхозных мелиоративных систем в государственную собственность субъектов РФ. "Мы договорились с Минсельхозом, что будет проведена работа по изменению нормативной базы, чтобы мелиоративные системы были приняты на баланс в качестве государственной собственности", - уточнил Юрий Трутнев.