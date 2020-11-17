Бывший главный криминалист МВД может сесть в колонию на 10 лет

Двое бывших высокопоставленных сотрудников МВД России и один бизнесмен являются фигурантами уголовного дела о хищении из госбюджета 89 млн рублей.
По версии следствия, при закупке в МВД криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений они обеспечили заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольной Сергею Нарутову компанией. Уголовное дело расследовалось по трем эпизодам части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество в особо крупном размере".
Параллельно Петр Гришин обвиняется в хранении взрывпакета и незаконно купленных патронов для своего наградного пистолета (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Все трое были арестованы в декабре 2017 года. В апреле 2018 года предпринимателя Нарутова отпустили под домашний арест.
После выступления стороны защиты в прениях и последнего слова подсудимых (все отрицают вину) суд удалится на вынесение приговора. Приговор будет оглашен 23 ноября в 11:00.