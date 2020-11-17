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17.11.2020 22:10
Рубрика: Происшествия

Бывший главный криминалист МВД может сесть в колонию на 10 лет

Текст: Иван Петров
Во вторник представитель государственного обвинения в ходе прений в Мещанском районном суде Москвы назвал наказание, которое считает справедливым для бывшего начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина. Прокурор попросил суд вынести обвинительный приговор экс-полицейскому и приговорить его к 10 годам лишения свободы со штрафом в 2,5 млн рублей. В то же время для бывшего заместителя генерала Гришина - полковника Олега Мазура прокуратура запросила 9 лет колонии с таким же штрафом в 2,5 млн рублей. Еще одного фигуранта этого дела - Сергея Нарутова - гособвинение просит приговорить к 7 годам колонии, опять же со штрафом в 2,5 млн рублей.
Фото: Пресс-служба СК РФ/ТАСС
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Двое бывших высокопоставленных сотрудников МВД России и один бизнесмен являются фигурантами уголовного дела о хищении из госбюджета 89 млн рублей.

По версии следствия, при закупке в МВД криминалистического оборудования для региональных экспертных подразделений они обеспечили заключение госконтрактов по завышенной цене с подконтрольной Сергею Нарутову компанией. Уголовное дело расследовалось по трем эпизодам части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Параллельно Петр Гришин обвиняется в хранении взрывпакета и незаконно купленных патронов для своего наградного пистолета (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Все трое были арестованы в декабре 2017 года. В апреле 2018 года предпринимателя Нарутова отпустили под домашний арест.

После выступления стороны защиты в прениях и последнего слова подсудимых (все отрицают вину) суд удалится на вынесение приговора. Приговор будет оглашен 23 ноября в 11:00.

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