Часы Chanel Boy-Friend получили новые цветные ремешки, а Code Сoco - браслеты

Этой осенью Chanel Watches, часовое направление Chanel, представляет новые модели коллекций Boy-Friend и Code Сoco.

Часы Boy-Friend получили новые сменяемые цветные ремешки в связи с отказом Chanel Watches от использования экзотических видов кожи (на фото: имитация фактуры кожи аллигатора). Фото: Chanel Watches

Часы Boy-Friend получили новые сменяемые цветные ремешки: в 2020 году компания приняла решение больше не использовать экзотическую кожу (например, крокодилью). Это было основано на растущей сложности поиска материалов, отвечающих стандартам компании с точки зрения этики (гарантия прослеживаемости, условия разведения) и качества. Поэтому коллекция ремешков для классических часов Boy-Friend была обновлена.

Ремешки со стеганым мотивом. Фото: Chanel Watches

Напомним, что часы с названием Boy-Friend впервые появились в 2015 году как отсылка к элементам мужского гардероба, которые заимствуются женщинами - как это делала сама Коко Шанель в своем творчестве.

Ремешки с твидовым мотивом. Фото: Chanel Watches

Новые цветные ремешки предоставляют больше возможностей для персонализации. Можно комбинировать часы разного размера с ремешками из телячьей кожи, из кожи с фактурой аллигатора, со стеганым или твидовым мотивом, а также с твидовым мотивом в фирменном бежевом золоте или стали.

Твидовый мотив в бежевом золоте (слева) и стали. Фото: Chanel Watches

Кроме того, в 2020 году компания представила три новые модели часов Code Coco. Коллекция, запущенная в 2017 году, отсылает к знаменитой прямоугольной стеганой сумочке 2.55 (сумочка названа по дате создания: февраль 1955 года) с защелкивающимся замочком-застежкой. на часах эта "застежка" находится в центре циферблата. Когда застежка открыта, мы видим время, когда закрыта - часы превращаются в элегантный браслет.

Первая модель - с браслетом размера XXL из стали. Вторая - с браслетом из черной кожи с выделкой, имитирующей стеганый узор matelassé. Третья версия - So Black ("вся в черном") из матовой керамики - подходит для образа в рок-стиле.

Снизу вверх: модель Code Coco с браслетом XXL из стали, с браслетом из черной "стеганой" кожи и модель в черном цвете с браслетом из матовой керамики. Фото: Chanel Watches

Время держится в секрете. Браслет часов - легкий, гибкий, не стесняющий движений, обернутый вокруг запястья, как манжета.