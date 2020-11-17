Часы Chanel Boy-Friend получили новые цветные ремешки, а Code Сoco - браслеты
Часы Boy-Friend получили новые сменяемые цветные ремешки: в 2020 году компания приняла решение больше не использовать экзотическую кожу (например, крокодилью). Это было основано на растущей сложности поиска материалов, отвечающих стандартам компании с точки зрения этики (гарантия прослеживаемости, условия разведения) и качества. Поэтому коллекция ремешков для классических часов Boy-Friend была обновлена.
Напомним, что часы с названием Boy-Friend впервые появились в 2015 году как отсылка к элементам мужского гардероба, которые заимствуются женщинами - как это делала сама Коко Шанель в своем творчестве.
Новые цветные ремешки предоставляют больше возможностей для персонализации. Можно комбинировать часы разного размера с ремешками из телячьей кожи, из кожи с фактурой аллигатора, со стеганым или твидовым мотивом, а также с твидовым мотивом в фирменном бежевом золоте или стали.
Кроме того, в 2020 году компания представила три новые модели часов Code Coco. Коллекция, запущенная в 2017 году, отсылает к знаменитой прямоугольной стеганой сумочке 2.55 (сумочка названа по дате создания: февраль 1955 года) с защелкивающимся замочком-застежкой. на часах эта "застежка" находится в центре циферблата. Когда застежка открыта, мы видим время, когда закрыта - часы превращаются в элегантный браслет.
Первая модель - с браслетом размера XXL из стали. Вторая - с браслетом из черной кожи с выделкой, имитирующей стеганый узор matelassé. Третья версия - So Black ("вся в черном") из матовой керамики - подходит для образа в рок-стиле.
Время держится в секрете. Браслет часов - легкий, гибкий, не стесняющий движений, обернутый вокруг запястья, как манжета.