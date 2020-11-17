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17.11.2020 04:55
Рубрика: В мире

Еще 4 страны присоединились к Латиноамериканскому космическому агентству

Новые участники присоединились к Космическому агентству стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ALCE). Об этом сообщил в Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Фото: AFP/Andrew CABALLERO-REYNOLDS
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Он отметил, что ALCE развивается: присоединились Боливия, Эквадор, Сальвадор и Парагвай, а Колумбия и Перу участвовали в качестве наблюдателей. "Уже восемь стран - с учетом Аргентины и Мексики - строят ALCE", - цитирует Эбрарда ТАСС. Министр также отметил, что агентство начнет свою деятельность в 2021 году.

Напомним, девятого октября Мексика и Аргентина договорились приступить к работе над созданием регионального космического агентства. Стороны подписали соответствующую декларацию.

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