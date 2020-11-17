Японское море не переименуют

Международная гидрографическая организация (IHO) не намерена переименовывать Японское море, на чем с начала 1990-х годов настаивают Южная Корея и КНДР, сообщает японская газета Yomiuri.

Оба государства считают, что море, разделяющее Корею и Японский архипелаг, надо называть Восточным, как это принято в корейской традиции, или хотя бы сочетать оба наименования, используя вариант "Восточное/Японское" море.

Однако на ассамблее IHO, которая проходит в настоящее время, принято решение оставить название "Японское море" на бумажных картах. При этом во вновь создаваемых электронных картах Японское море, как и все остальные моря и океаны, будут обозначены цифрами, заявила IHO.

Явных возражений с корейской стороны пока не последовало, сообщает Yomiuri.