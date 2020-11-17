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17.11.2020 11:23
Рубрика: Культура

Комедийный сериал "iТамара" о пенсионерке-владелице стартапа вышел в Сети

Текст: Сусанна Альперина
Премьера комедийного сериала "iТамара", снятого в популярном формате ScreenLife, состоялась на хостинге YouTube и в социальной сети Вконтакте. Главную роль в картине исполнила актриса Татьяна Клюкина, а одного из персонажей озвучила нейросеть.

По сюжету обычная российская пенсионерка Тамара Николаевна узнает, что ей в наследство достается бизнес - перспективный IT-стартап, занимающийся дистанционным лечением болезней. Пожилая женщина, врач-терапевт, в одночасье становится генеральным директором современной компании. Ее новые подчиненные - несколько 20-летних сотрудников, работающих дистанционно в разных концах страны. Поможет ли Тамаре Николаевне ее богатый медицинский опыт в управлении стартапом с офисом в Москва-Сити? Сработаются ли и по-человечески сблизятся такие разные на первый взгляд поколения - обо всем этом в комедии "iТамара".

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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"iTамара" - хороший пример доброго социально-значимого контента, которого всегда не хватает, а в этом непростом году - особенно. Главная мысль проекта состоит в том, что любой конфликт, в том числе конфликт поколений, может быть разрешен, если обе стороны прислушаются и будут доверять друг другу. Недопонимание между "отцами и детьми" было и будет всегда. Конечно, каждое поколение разрешает этот конфликт по-своему, но ключ ко всему - доброта и желание слышать друг друга", - отмечает Антон Ключкин, генеральный директор Института развития интернета, благодаря которому и появился проект.

Авторы утверждают, что, несмотря на пожилой возраст главной героини, сериал рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию. По данным исследований Google, молодые люди проводят в гаджетах более 5 часов в день. Поэтому большая часть истории рассказана в популярном формате ScreenLife - то есть действие происходит на экране компьютера. Фильмы, снятые в этом формате, востребованы, о чем свидетельствуют многочисленные награды на фестивалях и полные залы в кинотеатрах.

"Мы постарались сделать комедию в жанре настоящего ScreenLife, вдохновляясь работами Тимура Бекмамбетова, который фактически зародил это направление в России и успешно продвигает его по всему миру. Переписка в мессенджерах, прямые эфиры и посты в соцсетях, покупка товаров и поиск информации в сети, совещания и тусовки в Зуме - все это наша повседневная жизнь. Превратить это в комедийный сериал оказалось непростой задачей, но я уверен, что команда создателей ситкома "iТамара" с ней справилась. Отдельно хочу поблагодарить Институт развития интернета, который поддерживает такие новаторские проекты", - рассказал Владимир Микулич, продюсер компании-производителя сериала.

Сериал создан в рамках нацпроекта "Культура". В августе 2020 года он стал одним из победителей конкурсного отбора на создание интернет-контента для молодежи, оператором которого выступает Институт развития интернета.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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