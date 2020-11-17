Указ главы Республики Коми от 17 ноября 2020 года № 125 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Новости

Миротворцы РФ в Карабахе получат полагающиеся дополнительные выплаты 21:38
Эрдоган вводит в Турции новые запреты из-за коронавируса 21:14
Посол РФ в Греции вручил медаль защитнику Севастополя 20:21
Опубликовано видео с места наезда на 8 человек под Калининградом 20:17
Москалькова предложила вариант помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом 20:02
Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС 19:52
В Крыму акции "Массандры" выставили на аукцион за 5,3 млрд рублей 19:45
Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании СГ 19:44
В РФ появится Центр мониторинга лучших вузовских практик во время пандемии 19:37
МИД РФ: Дипломаты из США и Франции 18 ноября обсудят в Москве Карабах 19:35
В Нагорном Карабахе саперы разминировали Лачинский коридор 19:31
Little Big поделились планами на "Евровидение-2021" 19:19
Бойца Яндиева, задержанного за избиение Харитонова, выпустят из ИВС 19:16
В ГД внесен проект о праве требовать удаления персональных данных из общего доступа 19:10
Романа Виктюка похоронят во Львове 19:09
Телемедицину могут задействовать в лечении табачной зависимости 19:06
Матч Лиги наций Швейцария - Украина не состоится из-за коронавируса 18:37
Оренбуржец отсудил 300 000 рублей у больницы, "не заметившей" инфаркт 18:35
На ЦКАД-3 открылись мобильные пункты продаж транспондеров 18:26
Беларусь зеркально дополнила санкционный список по странам ЕС и Канаде 18:25
Twitter вводит функцию исчезающих сообщений 18:24
СК: задержан соучастник Александра Мавриди 18:18
В Госдуму внесен законопроект о минимальном возрасте главы ЦИК 18:13
Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей 18:03
Врач предупредила о риске грибка при использовании лака для ногтей 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
17 ноября 2020 г.

Указ главы Республики Коми от 17 ноября 2020 года № 125 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 17 ноября 2020 г.
Опубликован 17 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 17 ноября 2020 г. № 125

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в абзаце третьем пункта 5.6 слова "с учетом положений абзацев седьмого - десятого" заменить словами "с учетом положений абзацев седьмого - девятого";

2) дополнить пунктом 9.11 следующего содержания:

"9.11. Министерству здравоохранения Республики Коми организовать создание в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми специализированных подразделений для оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам с симптомами острой респираторной инфекции и новой коронавирусной инфекции (COVID) и их функционирование с учетом Методических рекомендаций по обеспечению противоэпидемиологического режима при организации оказания медицинской помощи больным COVID-19 (лицам с подозрением на заболевание) в амбулаторных условиях и транспортировании пациентов в медицинские организации, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 ноября 2020 г.";

3) пункт 19.14 исключить.



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией