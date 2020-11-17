Указ главы Республики Коми от 17 ноября 2020 года № 125 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 17 ноября 2020 г. № 125

Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в абзаце третьем пункта 5.6 слова "с учетом положений абзацев седьмого - десятого" заменить словами "с учетом положений абзацев седьмого - девятого";

2) дополнить пунктом 9.11 следующего содержания:

"9.11. Министерству здравоохранения Республики Коми организовать создание в государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми специализированных подразделений для оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам с симптомами острой респираторной инфекции и новой коронавирусной инфекции (COVID) и их функционирование с учетом Методических рекомендаций по обеспечению противоэпидемиологического режима при организации оказания медицинской помощи больным COVID-19 (лицам с подозрением на заболевание) в амбулаторных условиях и транспортировании пациентов в медицинские организации, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 ноября 2020 г.";

3) пункт 19.14 исключить.







