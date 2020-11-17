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17 ноября 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 16 ноября 2020 года № 747 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за третий квартал 2020 года"

Дата подписания 16 ноября 2020 г.
Опубликован 17 ноября 2020 г.

В соответствии с областным законом от 7 апреля 2006 года № 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Ленинградской области за третий квартал 2020 года на душу населения 11212 рублей, для трудоспособного населения - 12151 рубль, пенсионеров - 9550 рублей, детей - 10790 рублей.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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