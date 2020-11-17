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17.11.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

Лопнувшее колесо фуры стало для кроссовера Mercedes осколочной гранатой

Текст: Константин Руссов

Пользователь Facebook Григорий Сараджанц поделился видео, в котором показал, какие повреждения были получены кроссовером Mercedes-Benz в результате взрыва колеса фуры. Контакта автомобилей не было.

Фото: www.motor1.com
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Mercedes сравнялся с одним из колёс большегруза, которое лопнуло "по шву". Взрыв был такой силы, что у кроссовера деформировалась правая передняя дверь, вырвало панорамный люк и сломалось зеркало заднего вида.

Также сработали боковые подушки безопасности, которые защитили пассажира и водителя от тысячи осколков дверного стекла.

О том, что могло бы произойти с человеческой плотью, если бы не эйрбег, свидетельствуют повреждения передней панели, рулевого колеса и царапины на противоположном стекле.

Сараджанц делает вывод, что лучше не доехать до фуры или быстро опередить, но ни в коем случае не вставать с ней вровень.

#Mercedes-Benz