Минск готовит ответные меры на возможное расширение санкций ЕС

Официальный Минск готов к ответным мерам в случае расширения Европейским союзом санкций в отношении Беларуси. Об этом предупредил европейских партнеров глава внешнеполитического ведомства страны Владимир Макей по итогам совещания, которое состоялось во вторник у президента РБ по вопросам внешней политики, информирует БЕЛТА.

Белорусская сторона, по словам министра, настроена на то, чтобы санкционная риторика уходила из повестки отношений с ЕС. "Мы всегда говорили, что санкции - это не метод реализации межгосударственных отношений. Они никогда ни к чему хорошему не приводили и не приведут. Как показывает даже наш недавний опыт, рано или поздно такая политика завершится", - убежден Макей.

Более того, по его словам, республика заинтересована в том, чтобы и весь регион был местом мира, спокойствия и доброжелательности. Однако, к сожалению, брюссельские инициативы порой не оставляют ничего иного, как адекватно реагировать на негативные шаги в отношении Беларуси. "Реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной, - предупредил руководитель МИД. - Еще раз повторю: не мы были инициаторами - мы лишь старались, как нам кажется, адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась и сталкивается Беларусь".