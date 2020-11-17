Миссия ракеты-носителя Vega провалилась

Ракета-носитель Vega с двумя спутниками отклонилась от траектории, не завершив миссию. Об этом сообщает компания-оператор Arianespace.

"Сбой был обнаружен через восемь минут после страта и первого зажигания двигателя верхней ступени Avum", - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

Напомним, ракета должна была вывести на орбиту два спутника: аппарат SEOSAT-Ingenio - по заказу Европейского космического агентства и аппарат TARANIS - по заказу Национального центра космических исследований Франции. Провалившийся запуск Vega был седьмым в этом году и семнадцатым за все время ее использования с 2012 года.