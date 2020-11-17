Распоряжение губернатора Омской области от 17 ноября 2020 года № 151-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в пункт 20 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:
1) в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) разработку и утверждение порядка обеспечения лекарственными препаратами для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее - лекарственные препараты для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией), за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в целях финансового обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.".
Губернатор Омской области А.Л.Бурков
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией