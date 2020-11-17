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17 ноября 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 17 ноября 2020 года № 529 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в пункт 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив подпункт "з" в следующей редакции:

"з) деятельность ночных клубов (дискотек), ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания с 23.00 до 6.00, за исключением:

обслуживания на вынос и доставки заказов (без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания);

оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-2 "Крым", Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел, Р-119 Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов, Р-120 Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Белоруссия, А-142 Тросна - Калиновка, без проведения торжественных, массовых, досуговых мероприятий, в том числе концертных программ, караоке и дискотек.".

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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