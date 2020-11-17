Закон Орловской области от 17 ноября 2020 года № 2536-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Орловской области "Об установлении в Орловской области на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 10 ноября 2020 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Орловской области от 2 сентября 2020 года № 2514-ОЗ "Об установлении в Орловской области на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи" (Орловская правда. 8 сентября 2020 года. № 98) изменение, заменив слова "8917 рублей" словами "9409 рублей".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Орловской области А.Е.Клычков
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