Закон Орловской области от 17 ноября 2020 года № 2536-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Орловской области "Об установлении в Орловской области на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 10 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Орловской области от 2 сентября 2020 года № 2514-ОЗ "Об установлении в Орловской области на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи" (Орловская правда. 8 сентября 2020 года. № 98) изменение, заменив слова "8917 рублей" словами "9409 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







