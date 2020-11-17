Полная неожиданность: как русская мина потопила крейсер "Фридрих Карл"

Ровно 106 лет назад - 17 ноября 1914 года - в Балтийском море на русской мине подорвался броненосный крейсер "Фридрих Карл" германского императорского флота. Примечательно, что произошло это у самых берегов Пруссии, что стало для немцев полной неожиданностью.

В начале Первой Мировой войны действия русского флота на Балтике носили в основном оборонительный характер, основной задачей было не подпустить противника к Петербургу. Согласно "Плану операций морских сил Балтийского моря на случай европейской войны на 1914 г.", в течение первых двух недель необходимо было создать Центральную минную позицию на рубеже Ревель - Поркалаудд. Тем самым выигрывалось время, чтобы обеспечить мобилизацию войск гвардейского корпуса и петербургского военного округа и дать возможность сухопутным войскам сосредоточиться для отражения десанта. Минирование в указанном районе было выполнено без промедления.

Как сообщают авторы книги "Использование мин в мировую империалистическую войну 1914-1918 гг.", вскоре командование русским Балтийским флотом сделало правильный вывод об отсутствии у противника намерения проникнуть в глубь Финского залива - немцы сами ставили мины на опасных с их точки зрения участках. Тогда Балтфлот перешел к более активным действиям, которые в итоге вылились в минно-заградительные операции в средней и, главным образом, в южной части моря. Операцию по минной блокаде немецких военно-морских баз разработал один из ближайших помощников командующего Балтийским флотом - Александр Колчак.

В течение осени состоялось несколько вылазок наших сил к берегам неприятеля, одной из наиболее успешных с точки зрения результата можно назвать операцию 5 ноября. Четыре миноносца типа "Охотник" и эсминец "Новик" выставили заграждение у Мемеля (до 1923 года принадлежал Германии, ныне - Клайпеда) и Пиллау (ныне - Балтийск Калининградской области). Миноносцы выставили 140 мин в районе Мемеля, а "Новик" - 50 мин отдельно у Пиллау в Данцигской бухте. Мины ставились на глубине около трех метров.

Немцы в это время планировали операцию против русского флота. Они намеревались нанести удар до зимы, когда погода на Балтике портится, а судоходство из-за сильного волнения моря затрудняется. В частности, планировалось проникновение в Финский залив подводных лодок, которые должны были атаковать корабли. А надводный флот немцев готовил массированный обстрел Либавы (Лиепая).

Командовать операцией было поручено контр-адмиралу Берингу, который в качестве флагманского корабля получил броненосный крейсер "Фридрих Карл". Он относился к кораблям типа "Принц Адальберт" - они имели главный броневой пояс шириной два метра, корпус делился водонепроницаемыми переборками на 14 основных отсеков. Вооружение состояло из различных пушек калибром от 210 до 88 миллиметров, торпедных аппаратов и пулеметов.

Как пишет Рудольф Фирле в книге "Война на Балтийском море", вечером 16 ноября флот немцев выдвинулся к месту проведения операции, однако через несколько часов - около 01.46 - "Фридрих Карл", находясь в 33 милях от Мемеля, "испытал сильное потрясение". Сперва на корабле были уверены, что протаранили английскую подводную лодку. Затем обнаружилась течь, и Беринг решил, что крейсер был атакован субмариной - контр-адмирал отдал приказ срочно отклониться в сторону, чтобы избежать повторного удара. О том, что они могут наткнуться на русскую мину у самого Мемеля, немцы даже не подумали.

В результате маневра крейсер вскоре нарвался на еще одну мину, у него заклинило руль, и корабль стал беспомощно описывать круги в море. Команде удалось подать сигнал SOS, и спустя несколько часов, в течение которых моряки беспрестанно откачивали воду, пытаясь удержать судно на плаву, к месту аварии прибыл крейсер "Аугсбург", спасший экипаж "Фридриха Карла". В ходе ночного инцидента погибли восемь моряков крейсера, сам корабль был бесславно и безвозвратно утерян.