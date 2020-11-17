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17.11.2020 20:21
Рубрика: В мире

Посол РФ в Греции вручил медаль защитнику Севастополя

Текст: Денис Кабанов (Афины)

Посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько вручили медаль "За оборону Севастополя" проживающему в Афинах Константину Канаки.

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Медаль была присвоена ветерану указом президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года, но он своевременно не получил награду.

Как отмечает посольство России в своем Twitter, посол и атташе по вопросам обороны "тепло поздравили Канаки с высокой боевой наградой Родины и пожелали ему крепкого здоровья и благополучия".

Константин Канаки в сентябре 1941 года был призван в Красную Армию и зачислен в 136 армейский запасной стрелковый полк, дислоцирующийся в Севастополе. Принимал участие в обороне города, под непрерывными бомбовыми ударами и пулеметными атаками фашистской авиации строил оборонительные сооружения, траншеи, окопы, блиндажи. В марте 1942 года его в составе команды сборно-пересыльного пункта полка отправили в город Поти, а затем в составе рабочего батальона в Баку.

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