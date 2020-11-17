При взрыве автоцистерны на трассе в Мексике погибли 14 человек

Не менее 14 человек погибли при взрыве автоцистерны на трассе в Мексике. ЧП произошло в штате Наярит, сообщает прокуратура региона. Информация размещена в Facebook.

Число жертв аварии на трассе между Тепиком и Гвадалахарой увеличилось до 14. Ранее была информация о 12 погибших, пишет ТАСС.

Сообщается, что водитель автоцистерны с прицепом, в которой перевозился сжиженный газ, не справился с управлением. Машина перевернулась и взорвалась. Взрывом были полностью уничтожены три легковых автомобиля. Движение по трассе оказалось парализовано. На месте работают правоохранители.