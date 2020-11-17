Проект о прекращении полномочий судей прошел второе чтение

Новости

Госдума отложила компенсацию советских вкладов еще на год 14:06
В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин 14:00
В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов 13:48
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии 13:47
Умер муфтий Ростовской области 13:46
В Тюмени экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира 13:43
Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина 13:36
Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к решению карабахской проблемы 13:35
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны 13:31
В Северодвинске восстановят плавающий танк времен войны 13:30
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 13:28
В Италии представили тест для самостоятельного обнаружения COVID-19 13:26
Свыше 960 млн рублей выделит дополнительно Москва на борьбу с коронавирусом 13:20
Белорусы рассчитывают завоевать 100 лицензий на Олимпиаду в Токио 13:15
Водитель джипа утонул в Москве-реке 13:10
В Германии роботы-аватары помогают в обучении больных детей 13:08
Вадим Живулин назначен полпредом правительства в Совфеде 12:58
ВЦИОМ: каждый второй хочет дать своим детям музыкальное образование 12:57
Темы для нового онлайн-курса "Технограда" выберут москвичи 12:55
Совсем не как у Disney: как должен был выглядеть Джинн в "Аладдине" 12:40
Эпидемиолог объяснил ситуацию с COVID-19 в России 12:39
Pfizer рассмотрит возможность регистрации COVID-вакцины в России 12:37
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса 12:32
Вышел тизер 326-й, финальной серии "Сверхъестественного" 12:31
Ровно год прошел с момента первого случая заболевания Covid-19 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 13:29
Рубрика: Власть

Проект о прекращении полномочий судей прошел второе чтение

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла во втором чтении президентский законопроект, который вводит механизм прекращения полномочий судей в случае совершения ими серьезных проступков и по ряду других оснований. Ко второму чтению добавлена поправка об упразднении региональных конституционных судов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ принимается в пакете законопроектов, которые развивают нормы обновленной Конституции.

Согласно одобренным изменениям, президент вносит представление о прекращении полномочий судьи, затем Совфед принимает решение. Это касается судей Конституционного Суда, Верховного Суда, кассационных и апелляционных судов (в том числе военных), Суда по интеллектуальным правам, включая председателей этих судов и их заместителей.

Среди оснований для такого решения президента - совершение судьей поступка, порочащего его честь и достоинство, а также несоблюдение требований, ограничений и запретов, установленных законом "О противодействии коррупции". В том же списке - прекращение российского гражданства, приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на жительство в нем и т.п. Сюда же относится нарушение судьей, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми запрета иметь счета, хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России; владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Наконец, в перечне оснований - занятие деятельностью, не совместимой с должностью судьи.

Как подчеркнул глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, по другим основаниям (к примеру, ненадлежащее исполнение обязанностей), а также в отношении других категорий судей (мировые судьи, судьи районных, областных судов) сохраняется действующий порядок прекращения полномочий.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Минюст сообщил о постепенном демонтаже клеток в судебных залах

Парламентарий заявил, что принятие законопроектов будет способствовать обеспечению большей прозрачности судебной деятельности, повышению эффективности осуществления судопроизводства в целом, а также росту авторитета судебной власти.

Ко второму чтению была добавлена поправка о том, что все конституционные суды регионов должны быть упразднены до 1 января 2023 года. Авторами поправки стали Павел Крашенинников и руководитель аналогичного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Если закон будет принят, то со дня вступления его в силу конституционные (уставные) суды регионов перестанут принимать новые дела к производству, а новые судьи в такие суды назначаться не будут. При этом рассмотрение уже принятых дел должно завершиться до 1 января 2023 года, говорится в таблице одобренных поправок.

Сообщается также, что экс-судьям таких судов будут сохранены все социальные гарантии. При этом регионы, согласно поправке, смогут решать вопрос о создании конституционных советов, действующих при законодательных органах субъектов РФ.

Госдума решила рассмотреть законопроект в третьем чтении 18 ноября.

Власть Работа власти Судебная система Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Мэра Томска не отпустили под домашний арест из-за супруги
В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно