Путин охарактеризовал поведение террористов поговоркой

Мир - одна семья, но "в семье не без урода", сказал президент России на саммите БРИКС, имея в виду терроризм.

Владимир Путин обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди: "Вы сказали, что в индийской культуре весь мир - одна семья. Это фундаментальная, базовая вещь, на которую мы все должны равняться".

Терроризм сейчас - острейшая проблема, и в этой связи Путин вспомнил поговорку: "В семье не без урода". "К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку", - сказал он.

Президент России убежден, что современные глобальные угрозы, среди которых и пандемия коронавируса, всегда должны быть в поле внимания.

Кроме того, Путин поддержал предложение Моди сделать в ходе председательства Индии в БРИКС цифровую медицину одним из ключевых элементов.