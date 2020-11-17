Путин отметил мужество Болсонару

Мужество, с которым прошел испытание коронавирусом президент Бразилии Жаир Болсонару, вызвало восхищение российского лидера. На саммите БРИКС Владимир Путин отметил лучшие мужские, волевые качества коллеги, то, что он действовал в интересах народа, оставив на потом решения, связанные с проблемами своего здоровья.

"Нам всем было непросто работать в этот год, но вы лично столкнулись с этой инфекцией, и вы очень мужественно прошли через эти испытания", - подчеркнул президент России. "Мы все видели, как вам непросто было. Вы проявили самые лучшие мужские качества, волевые, вы подошли к решению всех вопросов, прежде всего исходя из интересов своего народа, своей страны, оставив на потом решения, связанные с проблемами своего личного здоровья", - сказал он.

"Это все для нас пример мужественного отношения к исполнению своего долга и к исполнению своих обязанностей в качестве главы государства", - заявил Путин.