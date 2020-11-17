Путин сообщил о принятии Московской декларации БРИКС

Лидеры БРИКС одобрили Московскую декларацию, антитеррористическую стратегию и обновленную стратегию экономического партнерства до 2025 года.

"В Московской декларации отражены общие оценки положения дел в мире, подведены итоги российского председательства, намечены перспективные направления и долгосрочные ориентиры нашего сотрудничества в рамках организации", - отметил ​​​Владимир Путин.

"Если ни у кого нет возражений, предлагаю считать упомянутые документы принятыми", - обратился российский лидер к коллегам по "пятерке". Все были только "за".

Следующим председателем БРИКС будет Индия. Путин выразил надежду, что саммит можно будет провести уже не в формате видеоконференции, а очно.