СК: задержан соучастник Александра Мавриди

Следственный комитет объявил о задержании соучастника Александра Мавриди, которого подозревают в убийстве бизнесмена в подмосковной Истре.

По информации следствия, соучастника Александра Мавриди зовут Паша Ахмедов. В СК сообщили, что везут задержанного на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области.

Следователи рассказали, что 1 ноября 2020 года Мавриди и Ахмедов купили в одном из торговых центров в Москве орудие преступления - арбалет. С ним они пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино г.о. Истра, где на тот момент находился предприниматель со своей сожительницей. Совершив убийство мужчины, Ахмедов и Мавриди скрылись.

Мавриди был задержан в тот же день. И ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ахмедову удалось скрыться, однако его розыск не прекращался. В результате он был задержан 17 ноября в другом субъекте Федерации. В каком именно, следствие не сообщает.